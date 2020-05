(Aggiornato alle 21.24) La Cina ha violato la sua promessa di assicurare l’autonomia di Hong Kong: lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca. L’amministrazione Usa comincerà il processo per eliminare le esenzioni che conferiscono ad Hong Kong un trattamento speciale perchè con la stretta di Pechino l’ex colonia britannica «non è più autonoma», Trump. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha poi annunciato che prenderà l’iniziativa per sanzionare i dirigenti di Hong Kong coinvolti nell’erosione della sua autonomia. Gli Usa sospenderanno l’ingresso a certi cittadini cinesi identificati dagli Stati Uniti come possibile rischio per la sicurezza nazionale, ha aggiunto Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che emetterà una direttiva per rendere sicura la ricerca nelle università americane. Ieri i media avevano anticipato che la sua amministrazione intende cancellare i visti di migliaia di studenti universitari e ricercatori cinesi negli Usa che hanno legami diretti con università affiliate all’esercito di liberazione popolare.