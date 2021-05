Il Giappone sarà il primo mercato al mondo in cui Philip Morris interromperà la vendita delle sigarette tradizionali nei prossimi 10 anni. Lo ha detto il presidente della direzione della multinazionale statunitense, Jacek Olczak, in un’intervista al quotidiano Nikkei, aggiungendo che l’obiettivo è quello di realizzare una società senza sigarette.

Il paese del Sol Levante è considerato uno dei paradisi per i fumatori, dove le sigarette sono molto più a buon mercato, con un prezzo medio di circa 4 franchi a pacchetto, e le confezioni generalmente non contengono immagini di denuncia sui rischi per la salute. Il governo di Tokyo intasca cospicui introiti dall’industria del fumo e controlla un terzo del capitale azionario di Japan Tobacco, il terzo produttore di sigarette al mondo.