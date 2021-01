Oggi si è votato in Kazakistan. Undici milioni di Kazaki sono stati chiamati ad eleggere 98 dei 107 membri della Mažilis, la camera bassa del parlamento nazionale. Secondo la costituzione del Paese, i due rami del parlamento – la Mažilis ed il Senato – hanno funzioni e prerogative simili nell’esercizio del potere legislativo. Tuttavia la camera bassa costituisce il solo organo ad elezione popolare diretta, dato che i membri del Senato vengono designati da parte degli organi di governo regionale e del presidente eletto della Repubblica kazaka.



Si è trattato di una tornata elettorale totalmente in presenza, che si è svolta in 10 061 seggi predisposti per l’occasione. Il primo dato rilevante concernente le urne è l’imponente dispositivo di sicurezza messo in atto al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria. A titolo di esempio, a tutte le persone in servizio ai seggi (commissione elettorale, delegati, scrutatori, osservatori, ecc.) è stato offerto un tampone PCR anti-Covid gratuito. È questo un dato che è stato sottolineato da tutti gli osservatori internazionali presenti. In particolare dagli europarlamentari francesi Jean-Lin Lacapelle e Thierry Mariani, che si sono detti sorpresi dalla differenza qualitativa le misure di contenimento sanitario odierne e quelle delle elezioni francesi svoltesi nel 2020 ed hanno indicato nell’organizzazione kazaka un esempio da seguire.



Si tratta della prima elezione successiva alle importanti riforme elettorali introdotte dal presidente della repubblica Qasim-Jomart Toqaev, insediatosi il 12 giugno 2019. Le riforme dovrebbero, almeno formalmente, facilitare la transizione del Paese verso il sistema multipartitico tipico delle democrazie occidentali. È stato introdotto l’istituto giuridico dell’opposizione parlamentare – con le sue prerogative giuridiche garantite dalla costituzione. Sono stati facilitati i criteri di creazione di nuovi partiti. È stata semplificata la procedura di creazione di associazioni e di autorizzazione di manifestazioni politiche pubbliche. È stata introdotta una quota del 30 per cento di candidati giovani (<29 anni) e di donne da iscrivere sulle liste di partito.



Il presidente Qasim-Jomart Toqaev, che ha pure vissuto una parentesi svizzera di due anni e mezzo come direttore generale dell’ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, è un diplomatico e politico di lungo corso. Succede a quello che è stato il padre del moderno Kazakistan, Nursultan Nazarbaev. L’insistenza di Tokaev per un processo che porti gradualmente ad un pluralismo democratico compiuto e per una politica che “vada verso la società civile” costituisce certamente un segnale di cambiamento rivolto alle istituzioni internazionali, all’occidente, all’UE. Nell’ottica, forse, di una strategia geopolitica volta a bilanciare il peso specifico crescente della confinante superpotenza cinese.



La transizione verso una maggiore democratizzazione (per lo meno formale) del Paese, è stata resa possibile dalla rinuncia volontaria alla carica di Presidente della Repubblica da parte del fondatore dello stato kazako moderno nel marzo 2019. Nursultan Narzabayev è stato l’ultimo segretario del Partito Comunista del Kazakistan sovietico, per poi diventare il primo presidente della repubblica post-sovietica al momento dell’indipendenza. Ora ricopre la funzione permanente di chairman del Consiglio di sicurezza, l’organo che è alla testa delle forze armate nazionali. Ha governato un Paese che per un ventennio è stato praticamente una repubblica monopartitica, ma che si trova nel gruppo di testa del plotone delle 15 repubbliche ex-sovietiche a livello di indicatori macroeconomici: infatti il PIL Pro Capite è inferiore solo a quello delle repubbliche baltiche (ora stati UE) e della Russia. Un Paese multietnico che pure negli anni difficili della transizione post-comunista, non ha mai dato segni di sfaldarsi come altri dell’area ex-sovietica. Un Paese ricco di materie prime e un corridoio fondamentale verso occidente per la Cina e il suo progetto di sviluppo globale, la cosiddetta Nuova via della seta.



Alle elezioni hanno partecipato cinque compagini «storiche», anche se con molti volti nuovi come ha sottolineato Fulvio Martusciello, capo delegazione per l’Asia Centrale dell’Europarlamento: Nur Otan (Patria radiosa) la compagine fondata dall’ex-presidente Narzabaev; il partito di tendenze liberali Ak Žol; il Partito Popolare Kazako (successore del Partito Comunista); il partito di stampo agrario Auyl, il partito con tendenze ecologiste Adal. Negli exit poll ufficiali della sera Nur Otan raccoglieva il 71,97% dei voti, Ak Žol il 10,18 %, il Partito Popolare Kazako il 9,03%, Auyl il 5,75%, Adal il 3,07%. Il voto è stato boicottato da un partito regolarmente registrato (Azat: P. Nazionale Socialdemocratico), mentre il Partito Democratico di Žanbolatom Mamaev non è stato iscritto al voto, ed ha portato in piazza migliaia di persone nelle città principali, Almaty e Nursultan: delle manifestazioni che sono sfociate in piccole scaramucce con la polizia locale.

©CdT.ch - Riproduzione riservata