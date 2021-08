«Oggi è stato effettuato un sequestro storico», ha detto Vela in una conferenza stampa. La polizia afferma che la cocaina, originaria della Colombia e che si credeva stesse per essere spedita in Messico e negli Stati Uniti, è stata scoperta in un’abitazione a Guayaquil, nel sud-ovest del Paese. Il suo valore di mercato è stato stimato intorno ai 450 milioni di dollari. Due persone di nazionalità ecuadoriana sono state arrestate e sono state sequestrate una decina di armi da fuoco.