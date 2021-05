Il Comitato nazionale antiterrorismo (CNA) ha inizialmente riferito di «sette scolari morti» in seguito all’attacco alla scuola di Kazan. Per il Comune, invece, i morti sarebbero stati «otto», perché al macabro bilancio va aggiunta una maestra di prima elementare, a quanto pare freddata davanti ai suoi alunni.

Ad aggiungere particolari drammatici sono poi i molti testimoni oculari. Dilyara Samigullina, che stava passando davanti all’edificio scolastico al momento della sparatoria, ha detto all’agenzia Tass di aver visto «diversi ragazzi» saltare giù dal terzo piano per sfuggire evidentemente al loro carnefice. Novaya Gazeta scrive che due di loro sarebbero morti proprio in seguito a questo gesto. Un altro testimone - citato da Kommersant - ha poi riferito di aver udito «un’esplosione» in concomitanza con la sparatoria. Minnikhanov ha descritto l’accaduto come una «sciagura» per il Tatarstan e tutta la Russia.