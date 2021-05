(Aggiornato alle 19.26) Ilnaz Galyaviyev, il 19enne autore della strage alla scuola 175 di Kazan, era malato. Un tribunale russo ha intanto ordinato che il 19enne sia tenuto in detenzione preventiva per due mesi. Gli investigatori sostengono che il giovane ha ammesso le sue colpe.

In una dichiarazione, il Comitato Investigativo ha detto che Galyaviyev non aveva una storia documentata di malattia mentale o abuso di droga. Ma il Comitato ha notato che Galyaviyev nel 2020 aveva cercato aiuto medico per «forti mal di testa» e dunque gli era stata diagnosticata la grave malattia.