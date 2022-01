La neve aveva fatto accorrere centinaia di turisti a Murree, nel Punjab per le feste d’inizio d’anno, poi però non ha più smesso di cadere fino a ricoprire ogni cosa, bloccando le strade e causando una ecatombe: ad oggi il bilancio provvisorio della tempesta senza precedenti abbattutasi sul nord del Pakistan è di 44 morti, tra cui molti bambini, e 41 feriti. Almeno una ventina sono quelli morti congelati all’interno delle loro automobili rimaste bloccate sulle strade divenute bianche e invisibili.

Nella cittadina e in altre località montane del Punjab si scava ancora in cerca di possibili sopravvissuti o dei corpi dei dispersi. Nello stesso Punjab sette persone sono morte per il crollo di un tetto che ha ceduto sotto il peso della neve. Altre dodici hanno perso la vita e 29 sono rimaste ferite nel distretto nordoccidentale del Khyber Pakhtunkhwa, al confine con l’Afghanistan, in conseguenza delle nevicate ma anche delle piogge. Due bambini sono morti per il crollo di un tetto nel Beluchistan. Le precipitazioni hanno travolto e ucciso anche molti animali, danneggiato numerose abitazioni, distrutto diverse strade e numerose infrastrutture.