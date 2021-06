È stata una strage di donne e bambini quella che si è consumata all’alba al largo di Lampedusa . Sono tutte donne le sette migranti morte, una era anche incinta da pochi mesi. Una migrante sopravvissuta in avanzato stato di gravidanza è stata trasferita, con elisoccorso perché rischia di perdere la creatura, in un ospedale di Palermo.

Sono «dieci, tra cui due bambini» i dispersi del naufragio di Lampedusa, dove si è capovolta «un’imbarcazione con a bordo circa 60 migranti» e «sette donne, inclusa una in stato di gravidanza, hanno perso la vita». Lo riferisce il portavoce dell’ UNICEF Italia, Andrea Iacomini, precisando che 44 migranti sono stati trasferiti in hotspot, tra cui 13 minori stranieri non accompagnati. «Esortiamo gli Stati UE ad intraprendere azioni tempestive per mettere fine a queste tragedie», aggiunge in una nota.