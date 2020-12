L’uomo, di 73 anni, sostiene che il figlio Tobias sia stato ucciso da un’organizzazione segreta in un bosco e che il suo suicidio sia in realtà il frutto di una simulazione. Rathjen pretende inoltre il ripristino e la riapertura del sito internet del figlio. Già nel 2004 i due avevano sporto denuncia contro una fantomatica società segreta.

In un paese come la Germania, scosso dal timore di un ritorno dei fantasmi del passato, tra estrema destra e complottisti di varia natura, le dichiarazioni del 73.enne sembrano destinate a provocare non poche polemiche.