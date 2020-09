Cinque persone, tra cui due adolescenti, sono state trovate morte in un’abitazione a Oshawa, a nord di Toronto, in Canada. Secondo le autorità, si tratta di due uomini, una donna e due adolescenti. Gli investigatori ritengono che l’omicida sia tra le vittime, quindi si ipotizza un omicidio-suicidio. Un’altra donna invece è rimasta ferita ad una gamba.

Secondo la testimonianza di una vicina, nella casa viveva una coppia di insegnanti con quattro figli. La strage è avvenuta in piena notte. Il tranquillo vicinato è stato svegliato da una serie di spari e urla. La famiglia in questione è stata descritta come molto unita e i bambini si vedevano spesso giocare assieme nel giardino.