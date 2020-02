(Aggiornata alle 10.44) - Almeno 9 persone sono state uccise in due sparatorie avvenute in altrettanti bar di Hanau, città dell’Assia a circa 20 chilometri da Francoforte, in Germania. Altre 4 persone sono rimaste gravemente ferite. Secondo la BBC, che cita fonti di polizia, un uomo armato ha aperto il fuoco a partire dalle 22 in due locali dove si fuma il narghilè. Le forze di polizia dell’Assia sud-orientale hanno twittato alle 5.03 che il presunto autore della strage è stato trovato senza vita a casa sua insieme ad un’altra persona. Secondo la Bild online, la vittima sarebbe la madre del killer, mentre l’autore della strage sarebbe un tedesco, Tobias R., che ha rivendicato il suo gesto in uno scritto nel quale si afferma che alcuni popoli vanno «annientati». Non ci sarebbero altri responsabili del fatto. In una foto diffusa dalle agenzie si vede un giovane fermato dalla polizia poco lontano da uno dei bar teatro del massacro, ma nessun arresto è stato confermato.