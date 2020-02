(Aggiornata alle 14.40) - Almeno 9 persone sono state uccise in due sparatorie avvenute in altrettanti bar di Hanau, città dell’Assia a circa 20 chilometri da Francoforte, in Germania. Altre 4 persone sono rimaste gravemente ferite. Secondo la BBC, che cita fonti di polizia, un uomo armato ha aperto il fuoco a partire dalle 22 in due locali dove si fuma il narghilè. Le forze di polizia dell’Assia sud-orientale hanno twittato alle 5.03 che il presunto autore della strage è stato trovato senza vita a casa sua insieme ad un’altra persona. Secondo la Bild online, la vittima sarebbe la madre del killer, mentre l’autore della strage sarebbe un tedesco, Tobias R., che ha rivendicato il suo gesto in uno scritto nel quale si afferma che alcuni popoli vanno «annientati». Non ci sarebbero altri responsabili del fatto. In una foto diffusa dalle agenzie si vede un giovane fermato dalla polizia poco lontano da uno dei bar teatro del massacro, ma nessun arresto è stato confermato.

La prima sparatoria è andata in scena in un bar nel centro della città, mentre la seconda è avvenuta nel quartiere di Kesselstadt, nella periferia occidentale di Hanau.

La caccia all’uomo da parte delle autorità è durata circa sette ore. Il motivo degli attacchi rimane ancora poco chiaro e le indagini della polizia sono tuttora in corso. Sui social network hanno subito iniziato a circolare i video che mostrano le forze dell’ordine tedesche impegnate nella caccia all’uomo. In un filmato si sente la paura di una donna che, in italiano, dice: «Mamma, guarda quanti sono! Hanno anche i cani».

Cinque turchi, un bosniaco, una polacca e una donna incinta

Ci sono 5 cittadini turchi tra le undici vittime della strage di Hanau. Lo ha annunciato l’ambasciatore di Ankara a Berlino, Ali Kemal Aydin.

Tra i morti della strage xenofoba vi sarebbero anche un giovane bosniaco di 20 anni e una cameriera polacca. Ne dà notizia l’agenzia serba Tanjug, citando la stampa turca. Anche una donna di 35 anni incinta sarebbe tra le vittime dell’attacco di stanotte, lo riferisce la Bild.

Un atto di «terrorismo»

La strage di Hanau, costata la vita a 11 persone, è stata classificata come un «presunto atto di terrorismo» di matrice probabilmente «xenofoba» dagli inquirenti della Procura federale tedesca, che ha acquisito le indagini. È quello che ha confermato stamani il ministro dell’Interno dell’Assia, Peter Beuth, parlando nel parlamento regionale.

La strage di Hanau è un crimine «spaventoso, che ci sciocca, ci lascia senza parole e ci rende infinitamente tristi», ha dichiarato dal canto suo il ministro presidente dell’Assia Volker Bouffier, in uno statement sul massacro commesso da un tedesco ieri in tarda serata nella città a 20 km da Francoforte sul Meno.

Il governatore della Cdu ha sottolineato la dimensione «fuori dall’ordinario» della strage. Bouffier ha infine spiegato che «oggi è una giornata di lutto» e che per questo motivo il Parlamento regionale ha sospeso i lavori e ha sciolto la seduta dopo aver osservato un minuto di silenzio per le vittime.

«La Germania faccia luce, il razzismo è un cancro»

«Ci aspettiamo che le autorità tedesche facciano il massimo sforzo per far luce» sulla strage di Hanau. «Il razzismo è un cancro collettivo». Lo scrive su Twitter Ibrahim Kalin, portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, esprimendo le condoglianze di Ankara ai familiari delle vittime e augurando una rapida guarigione ai feriti. Sull’attacco è intervenuto anche il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu. «Se i Paesi europei non riescono a fermare il razzismo al loro interno, può diventare estremamente pericoloso», ha detto.

Merkel: «Il razzismo è un veleno nella nostra società»

«Il governo tedesco e le istituzioni statali sostengono i diritti e la dignità di ogni persona in questo Paese. Non facciamo alcuna distinzione per la provenienza o il credo delle persone». Lo ha detto Angela Merkel nello statement sulla strage di Hanau, mossa dall’odio xenofobo e dal razzismo. «Noi ci contrapporremo con ogni forza rispetto a chi vuole dividere la Germania», ha aggiunto.

«È troppo presto per dare una valutazione definitiva dell’accaduto - ha proseguito la Merkel - ma molti elementi mostrano che l’attentatore abbia agito, spinto da un movente di estrema destra e dal razzismo. Spinto dall’odio contro persone di altra provenienza, di altra fede o di altro aspetto esteriore», ha affermato la cancelliera.

«Il razzismo è un veleno, l’odio è un veleno, che esiste nella nostra società, e che è già colpevole di troppi crimini qui - ha aggiunto - dai reati della cellula terroristica dell’NSU, al delitto di Walter Lübcke, fino agli omicidi di Halle».

