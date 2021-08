La legge, modellata sul Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione europea, tra le più severe al mondo per il comparto in linea, mira a proteggere coloro che «sono più esposti ai rischi sui dati personali utilizzati per profilare gli utenti e gli algoritmi di raccomandazione o l’uso di big data nella determinazione di prezzi sleali», ha spiegato all’agenzia di stampa statale Xinhua un portavoce dell’Assemblea nazionale del popolo.

Ad esempio, le aziende non potranno fissare prezzi diversi per lo stesso servizio in base alla cronologia degli acquisti seguita dei clienti, che è una pratica comune tra le aziende in linea cinesi. I dati personali dei cittadini cinesi non potranno essere trasferiti in paesi con standard di sicurezza inferiori alla Cina, costituendo un serio problema per le imprese straniere, a partire da quelle degli Usa.