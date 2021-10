Ulteriore giro di vite per i non vaccinati a Vienna. Il Green pass per gli adulti da oggi è solo accessibile ai vaccinati, i guariti oppure con tampone PCR. Il test antigenico vale solo per i bambini sotto i 12 anni.

Il Green pass è obbligatorio per tutti gli eventi, all’aperto come al chiuso, con più di 500 partecipanti, per i locali notturni e per il settore della sanità, dove i non vaccinati devono effettuare un PCR alla settimana e indossare la FFP2.