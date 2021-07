Haiti ha detto ieri addio al presidente Jovenel Moïse in un funerale di stato sotto stretta sicurezza, ma segnato da un’esplosione di colpi di arma da fuoco poco lontano, a testimonianza dell’instabilità del Paese caraibico.

A poco più di due settimane dal suo omicidio, Moïse è stato sepolto a Cap-Haitien, la città principale della regione settentrionale dove era nato 53 anni fa. In un funerale all’aperto durato diverse ore, la bara di Moïse è stata drappeggiata con la bandiera haitiana rossa, bianca e blu e la fascia presidenziale, e circondata da fiori.

Uno dopo l’altro, i rappresentanti del governo e dei diplomatici stranieri si sono fermati per rendere omaggio alla vedova di Moïse, Martine, gravemente ferita nell’attentato che ha ucciso suo marito e che ha avuto bisogno di cure negli Stati Uniti. «Quale crimine hai commesso per meritare tale punizione?» è stato il suo elogio funebre, nel quale ha definito la politica haitiana «marcia e ingiusta» ed ha insistito sul fatto che suo marito aveva cercato di ripulirla prima di essere «selvaggiamente assassinato».

Moïse non era un uomo popolare: molte persone lo accusavano di non essere riuscito a fare progressi sui molti problemi del Paese. E in segno della cronica carenza di sicurezza, nonostante una forte presenza della polizia nelle strade di Cap-Haitien, durante il funerale sono risuonati colpi di arma da fuoco, che hanno spinto alcuni dei presenti ad andarsene.