In base alle nuove regole della Food and Drug Administration le società che producono tali prodotti al gusto di frutta e di menta saranno sanzionate se non fermeranno la loro distribuzione entro 30 giorni. La stretta è la risposta all’aumento dell’uso di e-cig negli Usa da parte dei teenager e all’epidemia ai polmoni legata legata allo svapare che finora negli Usa ha fatto 55 vittime in 27 stati.