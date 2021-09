Ah, maledetta pandemia. Ne sa qualcosa l’Australia, da tanto (troppo) tempo costretta a misure restrittive – definiamole così – importanti. Fra cui lockdown, puntuali, a ripetizione e confini nazionali praticamente chiusi. In questo senso, a farne le spese è stato soprattutto il settore dell’educazione. Le scuole, già. Il Paese, in particolare, ha visto crollare il numero di studenti provenienti dall’estero, compresi ovviamente quelli dalla Svizzera. Lo ha reso noto Erudera.com, piattaforma di ricerca educativa.

Nel 2020, ad esempio, erano 810 gli studenti arrivati dalla Svizzera iscritti in tutti i settori dell’istruzione in Australia. Nel 2021, beh, sono appena 258 per un calo del 68%. A titolo di paragone, nel 2018 e nel 2019 c’erano rispettivamente 988 e 966 studenti iscritti. D’altra parte, il numero totale di diplomi conferiti agli studenti elvetici è sceso dell’80% tra il 2020 e il 2021: da 413 a 82. Il settore di istruzione superiore, da solo, ha visto una diminuzione di iscrizioni dalla Svizzera del 19%: da 165 nel 2020 a 133 nel 2021. Calo evidente anche nella formazione professionale: 84 nuove iscrizioni nel 2021 a fronte delle 148 del 2020. Nel 2019 erano 157.

«Non c’è dubbio che il settore dell’istruzione internazionale in Australia sia stato significativamente colpito dalla pandemia» ha spiegato Gent Ukëhajdaraj di Erudera. «Il Paese ha subito un calo di studenti da tutto il mondo, non solo a livello di studenti svizzeri. C’erano più di 750.000 studenti provenienti dall’estero in Australia durante il 2019. Ebbene, i dati mostrano che il numero si è quasi dimezzato nel 2021 a causa della pandemia». Oltre al danno la beffa: poiché le frontiere australiane rimangono chiuse, la maggior parte degli studenti toccati dalla misura sta pensando di proseguire gli studi altrove. Gli studenti indiani, ad esempio, non possono beneficiare dei voli «facilitati» dal governo e operati da Qantas per tornare in Australia.

Il Paese downunder, lo ricordiamo, ha chiuso le frontiere a tutti i non residenti, compresi appunto gli studenti internazionali, nel marzo 2020. I governi statali, tuttavia, hanno lavorato a lungo e continuano a farlo per permettere agli studenti di tornare per riprendere la scuola. Un portavoce del Dipartimento dell’Istruzione del governo australiano a inizio anno avevaconfermato a Erudera che l’Australia la chiusura delle frontiere era stata fondamentale per contenere l’esplosione di contagi da COVID-19. «Gli studenti internazionali sono una parte importante della comunità australiana ma saranno riaccolti in Australia soltanto quando le condizioni lo permetteranno», aveva sottolineato il portavoce.

Nel 2021 c’erano 210.000 studenti internazionali in meno iscritti alle Università australiane rispetto agli anni precedenti. Nel gennaio di quest’anno, solo 360 studenti stranieri sono arrivati nel Paese mentre nello stesso periodo, nel 2020, ne erano arrivati 91.250. A partire da gennaio 2021, quasi 164.000 titolari di visto per studenti non sono riusciti ad entrare in Australia a causa della chiusura delle frontiere.

Un rapporto rilasciato dal Mitchell Institute ha rivelato che, a causa del calo del numero di studenti internazionali, le Università australiane hanno visto un calo del 6% delle entrate lo scorso anno, rispetto al 2019. Per contro, nel 2019 gli studenti internazionali hanno contribuito per oltre 40 miliardi di dollari all’economia australiana.

