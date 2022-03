«Su Kharkiv raid disgustosi, come a Sarajevo»

«Sembra proprio un’atrocità commessa deliberatamente contro un centro civile», accusa ancora Johnson. Non ne dubita neppure l’Alto Rappresentante dell’UE per la politica estera Josep Borrell, anche se Mosca continua a negare di prendere di mira obiettivi e infrastrutture civili. «I bombardamenti contro civili a Kharkiv violano le leggi di guerra», denuncia Borrell, promettendo vicinanza «in questi drammatici momenti».

Il martellamento sulla seconda città dell’Ucraina non dà tregua. Quasi un milione e mezzo di persone - moltissimi russofoni - chiuse in casa, nascoste nei bunker, in preda al terrore. Si esce solo per le necessità essenziali e rifornirsi di cibo, quando si trova. Il centro resta sotto una pioggia di missili Grad e Cruise, ma in qualche modo continua a reggere. Domani si torna a trattare. Ma intanto, nella notte che cala a Kharkiv si sente ancora solo l’eco delle bombe.