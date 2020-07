«Respingiamo con forza le affermazioni su Santa Sofia» che «costituiscono un’interferenza rispetto alla sovranità della Turchia». All’indomani delle parole di papa Francesco, che si era detto «molto addolorato» per la riconversione del monumento simbolo di Istanbul da museo in moschea dopo essere stato per quasi un millennio la chiesa più grande della cristianità, il governo di Recep Tayyip Erdogan alza un muro contro le critiche. Per il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu, la questione resta una vicenda interna, su cui Paesi e autorità straniere non hanno diritto di intervenire.

Mentre ancora il mondo cerca di riprendersi dallo shock, in Turchia prosegue la preparazione per la riapertura dell’edificio dopo 85 anni al culto islamico il 24 luglio. «L’accesso a questo monumento unico della civiltà globale sarà garantito a chiunque lo desideri, inclusi i cittadini stranieri, e la sicurezza delle reliquie cristiane sarà assicurata», ha confermato oggi Erdogan in una telefonata con Vladimir Putin.

L’ingresso diventerà gratuito, come in tutte le moschee. Ma resta l’incognita sulla gestione dei mosaici bizantini - un’ipotesi è quella di coprirli con alcuni teli - e su quanto spazio verrà effettivamente riservato ai visitatori di quello che lo scorso anno era stato il monumento più visitato di Istanbul.

Sulla Turchia continuano intanto a piovere parole di sdegno e condanna. Oggi i ministri degli Esteri Ue hanno denunciato la mossa di Ankara, invitandola a rivalutare una scelta che aggiunge nuove «tensioni» a quelle per le «azioni unilaterali della Turchia, specialmente nel Mediterraneo orientale» con le trivellazioni al largo di Cipro. Per l’Austria, tra i falchi sul dossier turco, è «l’ultima provocazione di una lunga serie» e «l’Ue dovrebbe dare un taglio netto» alle relazioni e ai negoziati d’adesione. In Italia il leader della Lega Matteo Salvini ha partecipato a un presidio sotto il consolato di Ankara a Milano. Tra gli slogan dei manifestanti, «Giù le mani da Santa Sofia» e «Mai la Turchia in Europa».

Nuove critiche arrivano anche dai rappresentanti delle comunità religiose. Il «dolore condiviso» del Papa e degli altri leader cristiani, come il patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo, si è espresso «in modo chiaro», ha sottolineato monsignor Paolo Bizzeti, vicario apostolico dell’Anatolia, mentre il patriarcato caldeo manifesta «tristezza e dolore» e il Consiglio delle Chiese del Medio Oriente (Mecc) denuncia «un attacco alla libertà religiosa». Ma una sponda importante per Erdogan arriva ancora da Putin, che lascia le proteste al patriarca di Mosca Kirill e al suo governo fa dire che si tratta di una «questione interna turca».

In attesa delle commemorazioni mercoledì del quarto anniversario del fallito colpo di stato, nei sondaggi l’opinione pubblica in Turchia appare divisa. Per Ekrem Imamoglu, sindaco d’opposizione di Istanbul e possibile sfidante di Erdogan alle prossime presidenziali, è stata tutta una strumentalizzazione per distrarre dai problemi interni. «Invece di chiedersi se la decisione sia giusta o sbagliata - ha detto il primo cittadino - bisognerebbe chiedersi quale sarà l’effetto».

©CdT.ch - Riproduzione riservata