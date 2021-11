Lo riporta una nota diffusa in tarda serata dal ministero della Difesa cinese che dà conto della missione, ribadendo che «Taiwan è una parte sacra e indivisibile del territorio cinese. Esortiamo gli Stati Uniti a fermare le azioni provocatorie che aggravano le tensioni nello Stretto di Taiwan».

Tan, inoltre, ha preso di mira «le autorità del Partito democratico progressista» della presidente Tsai Ing-wen, «avvertite’ sulla opportunità di non fare errori di valutazione e di non correre rischi, altrimenti porteranno «Taiwan solo verso un grave disastro». La Cina «deve essere unificata e sarà unificata. Nessuno dovrebbe sottovalutare la determinazione e la forte capacità del popolo cinese di difendere la sovranità nazionale e l’integrità territoriale. L’Esercito popolare di liberazione manterrà sempre un alto livello di allerta e adotterà tutte le misure necessarie per eliminare risolutamente qualsiasi interferenza da parte di forze esterne e tentativi separatisti dell’indipendenza di Taiwan», ha concluso Tan.