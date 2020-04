«La Federazione degli editori di giornali ha chiesto ad Agcom - l’Autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni - un provvedimento esemplare e urgente di sospensione di Telegram, sulla base di un’analisi dell’incremento della diffusione illecita di testate giornalistiche sulla piattaforma che, durante la pandemia, ha raggiunto livelli intollerabili per uno Stato di diritto»: ad annunciarlo è il presidente della FIEG, Andrea Riffeser Monti, che ricorda come di recente si sia pronunciato con preoccupazione anche il sottosegretario per l’editoria, Andrea Martella.