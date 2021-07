L’ex presidente sudafricano, Jacob Zuma, ha mancato di consegnarsi alle autorità oggi, data fissata per l’inizio dei 15 mesi di detenzione cui è stato condannato. «Non c’è alcuna necessità per me di andare in prigione oggi» ha detto ai giornalisti dalla sua fattoria di Nkandla, dove centinaia di suoi sostenitori sono accampati in segno di solidarietà.