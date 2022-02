Tra i molti insegnamenti assimilati grazie alla pandemia di coronavirus, uno certamente sembra essere irreversibile: la consapevolezza che abbandonare nelle mani della Cina (e dei grandi colossi industriali asiatici) la produzione di beni essenziali può causare, alla lunga, danni irreparabili.

La prima avvisaglia si è avuta due anni fa con le mascherine. Problema forse non dei più strategici, ma comunque serio. Poi è stata la volta di varie manifatture. Quindi dei microprocessori (o semiconduttori), i circuiti stampati meglio conosciuti come chips. Su questo terreno è stata subito crisi vera. Talmente grave da paralizzare in parte l’industria dell’auto e, più in generale, le lavorazioni ad alto contenuto tecnologico.

Il rimedio non è facile, perché il terreno perso è moltissimo. Senza contare...