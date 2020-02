Circa 20 dei 250 passeggeri - fra cui anche cinque svizzeri - rientrati oggi in aereo in Francia dalla zona del coronavirus in Cina presentano dei «sintomi». Lo ha detto in serata la ministra della Sanità francese Agnès Buzyn.

«Una ventina di persone con sintomi sono rimaste all’aeroporto di Istres-Le Tubé (vicino a Marsiglia) sotto osservazione da parte di medici militari per gli esami», ha detto la ministra in una conferenza stampa a Parigi. Si tratta di francesi e di cittadini di Paesi al di fuori dell’UE. Al momento non è chiaro se fra di essi ci siano anche degli svizzeri.

A seconda dei risultati delle analisi, i passeggeri saranno ricoverati in ospedale o posti in quarantena in due centri vicino ad Aix-en-Provence, ha aggiunto la ministra.

©CdT.ch - Riproduzione riservata