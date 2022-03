Vecchi, arrugginiti. In completo disuso. Ma ancora in grado di salvare vite, con le giuste riparazioni. Stiamo parlando dei binari posati per la prima volta oltre un secolo e mezzo fa dall’Impero austro-ungarico, una lunga linea ferroviaria che andava da Vienna alla città ucraina di Lviv. Abbandonato 12 anni fa, il collegamento è tornato parzialmente a vivere, in territorio polacco, grazie all’intervento di volontari che, insieme al Dipartimento nazionale delle ferrovie, hanno ripristinato i binari nel tentativo di aprire nuovi corridoi umanitari per facilitare l’arrivo delle centinaia di migliaia di profughi ucraini. Un’operazione documentata in dettaglio dal Washington Post, che negli scorsi giorni ha seguito i frenetici sforzi della popolazione polacca.

Diverse squadre hanno lavorato su decine...