«Alla vigilia del quinto anniversario dell’accordo di Parigi, noi europei ci impegniamo a ridurre le nostre emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030. 10 anni sono domani. Quindi facciamo di tutto per avere successo. Adesso. Tutti insieme. Perché non esiste un piano B!». È il commento del presidente francese Emmanuel Macron dopo l’accordo raggiunto tra i leader europei riuniti al vertice a Bruxelles sul clima.

«Vorrei ringraziare Angela Merkel che ha agito con creatività in modo instancabile per preparare il Consiglio europeo. Ora come Ue abbiamo la capacità finanziare per fare fronte alla crisi», ha detto Michel.