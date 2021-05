Il bilancio dei morti accertati in Myanmar dall’inizio delle proteste anti-golpe ha raggiunto ieri quota 802: lo riporta l’Associazione per l’assistenza ai prigionieri politici (Aapp).

Secondo l’organizzazione non profit per la difesa dei diritti umani basata in Thailandia, nella giornata di lunedì sono state registrate altre sei vittime: si tratta di persone che erano state uccise nei giorni scorsi, ma che non erano state ancora conteggiate.

390 organizzazioni esortano l’Australia a imporre sanzioni

Quasi 400 organizzazioni presenti in Birmania chiedono all’Australia di imporre sanzioni sui leader della giunta, sui loro familiari e sui conglomerati legati ai militari, come hanno fatto suoi alleati chiave, Stati Uniti, Regno Unito e Canada. La petizione, firmata da 390 organizzazioni di diverse etnie, comprendenti gruppi di studenti, di donne, di ambientalisti e di agricoltori, fa seguito alla conferma giorni fa del governo di Canberra, che oltre a sospendere l’assistenza militare, non intende imporre ulteriori sanzioni alla giunta, ritenendo che avrebbero poco impatto e che la pressione dell’Australia sarebbe più efficace se sarà mantenuta un’influenza diretta.

«È difficile per noi comprendere come l’Australia possa venire a tali conclusioni», scrive la lettera consegnata alla ministra degli Esteri Marise Payne. «La vergognosa inazione dell’Australia è scoraggiante per coloro che continuano a battersi per la protezione e per la promozione della democrazia e dei diritti umani, mentre incoraggia i perpetratori dei crimini più atroci», prosegue.

I gruppi esortano inoltre l’Australia a sostenere un embargo globale delle armi per fermare l’ulteriore flusso di armi alle forze di sicurezza del Myanmar

L’Australia ha già in atto un embargo delle armi contro il Paese e sanzioni contro cinque comandanti militari implicati nelle violenze contro i Rohingya musulmani nel 2017. Ha condannato pubblicamente il colpo di stato, la continua violenza letale delle forze di sicurezza contro i civili e la detenzione arbitraria di 400 persone, inclusi Aung San Suu Kyi e il suo consigliere di politica economica, l’australiano Sean Turnell.

