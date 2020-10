Aumentano ancora i contagi per coronavirus in Italia: secondo il bollettino del ministero della salute nelle ultime 24 ore sono stati individuati 16.079 nuovi casi, quasi mille più di ieri, ma con circa 7500 tamponi in meno (170’392 contro 177’848).

Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale così a 465’726. In aumento anche il numero delle vittime: 136 in un giorno, mentre ieri erano 127, per un totale che è arrivato a 36’968.

Sono esattamente gli stessi di ieri, cioè 4.125, i nuovi positivi in Lombardia con 35.715 tamponi effettuati, per una percentuale pari all’11,5%, in leggera crescita rispetto a ieri (11.3%). Sono 29 i decessi per un totale complessivo di 17.152 morti in regione dall’inizio della pandemia. Sono in crescita sia i ricoveri in terapia intensiva (+22, 156 in totale) che negli altri reparti (+174, 1.695). Sempre molto colpita la città metropolitana di Milano con 2.031 casi, di cui 917 a Milano città, ma preoccupano anche le province di Varese (393), Como (328), Monza e Brianza (298) e Brescia (194).