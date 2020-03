(Aggiornato alle 23) Il numero di contagi da coronavirus nel mondo ha superato quota 200.000, con un totale di oltre 8.000 decessi: lo riporta l’ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University.

Per l’esattezza i contagi sono ora 214.010 ed i morti 8.727. Le persone guarite finora sono 83.207

A San Paolo chiusi i negozi

Il sindaco di San Paolo, Bruno Covas, ha ordinato la chiusura di tutti gli esercizi commerciali della megalopoli -la più grande dell’America del Sud - eccetto farmacie, alimentari, supermercati, forni, stazioni di servizio e mercati stradali, a partire da venerdì prossimo e fino al 5 aprile, come misura preventiva per combattere la diffusione del coronavirus. I ristoranti e le «lanchonetes» (snack bar) potranno restare aperti, ma solo se garantiscono una distanza di sicurezza di almeno un metro fra i tavoli e condizioni particolari di igiene. I negozi potranno continuare a vendere i loro prodotti al telefono o online. «Ogni giorno i casi di coronavirus crescono fra il 40 e il 50% nella città di San Paolo, e questo ci ha portato a varare nuove misure per lottare contro l’epidemia», ha spiegato il sindaco, aggiungendo che «stiamo imparando giorno dopo giorno come si comporta questa malattia, e in base alle indicazioni della nostra equipe tecnica prenderemo nuove decisioni per proseguire nella lotta contro il virus».

In Francia 1.404 nuovi casi e altri 89 decessi in 24 ore

Sono 1.404 i nuovi casi di coronavirus in Francia nelle ultime 24 ore, con un totale di contagiati che stasera è di 9.134. Lo ha annunciato il direttore generale della Sanità, Jerôme Salomon. Il numero dei decessi è aumentato da ieri di 89, e il totale dei morti sale a 264.

Germania: i contagiati sono oltre 11 mila

Sono oltre 11 mila i pazienti risultati positivi al Coronavirus in Germania. Lo scrive la Sueddeutsche Zeitung, citando le cifre fornite dai Laender. L’istituto Robert Koch era fermo stamani a 8.198 casi. Il Land più colpito resta il Nordreno-Vestfalia con 3.838 casi, mentre la Baviera ne registra 1.798. «L’aumento del contagio è esponenziale e siamo all’inizio di un’epidemia, che durerà molte settimane o mesi nel nostro Paese». Lo ha detto il presidente dell’istituto Robert Koch in conferenza stampa a Berlino. «Se non riusciamo a realizzare il piano messo a punto e minimizzare i contatti sociali, è possibile che nei prossimi mesi saranno contagiate fino a 10 milioni di persone in Germania, con un forte sovraccarico del sistema sanitario», ha aggiunto il presidente Lothar Wieler. Wieler ha quindi rivolto un appello a «ridurre al minimo i contatti sociali e rispettare le distanze».

L’Austria annuncia 38 miliardi per le imprese

Il governo austriaco ha annunciato un pacchetto ‘salva imprese’ da complessivamente 38 miliardi di euro. 15 miliardi saranno stanziati direttamente alla imprese più colpite, nove miliardi saranno invece distribuiti in forma di garanzie e dieci miliardi derivanti la ‘rottamazione’ oppure riduzione di debiti fiscali.

L’annuncio è stato fatto dal ministro alle finanze Gernot Bluemel. «Dobbiamo salvare a ogni costo i posti di lavoro e le imprese», ha sottolineato il vice cancelliere Werner Kogler. L’Austria registra finora cinque vittime di Covid-19 e 1.646 casi.

Scuole chiuse nel Regno Unito

Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in tutto il Regno Unito a partire da venerdì a causa di un’accelerazione del contagio di coronavirus «più rapida del previsto». Lo ha annunciato ai Comuni il ministro dell’Istruzione, Gavin Williamson dopo le comunicazioni anticipate locali di Scozia, Galles e poi Irlanda del Nord. La chiusura anticipa d’un paio di settimane quella delle vacanze di Pasqua e vale «fino a nuovo ordine». Restano aperte le scuole solo ai figli di chi lavora in prima fila per l’emergenza.

La Spagna chiude gli hotel e invita i turisti a lasciare il paese

Le autorità spagnole hanno disposto la chiusura di tutti gli hotel nel Paese entro il prossimo martedì 24 marzo nell’ambito della emergenza coronavirus, invitando i turisti a lasciare il paese. Lo scrive la edizione britannica di Metro. Si sta inoltre considerando la conversione di alcuni alberghi in ospedali temporanei.

La Francia chiude i mercati affollati

I mercati «dove c’è ancora folla e che hanno molti banchi» saranno «chiusi», ha annunciato questa mattina il ministro della Salute francese, Olivier Veran, intervistato dalla tv LCI.

«I mercati dove si compra da mangiare devono poter continuare a rifornire le persone», ha precisato, ma «quelli dove si vede che c’è affollamento, i mercati con molte bancarelle, i mercati di ci sono altre cose oltre l’alimentare, saranno chiusi».

Nonostante le foto che vengono diffuse sui social di raggruppamenti di persone in mercati ortofrutticoli o nei parchi, Veran ha affermato che «Parigi oggi non ha più niente a che vedere con quanto era ieri». Il confinamento, ha precisato, lo applica anche a se stesso: «non mi muovo più dal ministero».

