Supermercati presi d’assalto dopo l’annuncio di Conte

Scene di panico collettivo si sono registrate ieri sera fuori dai supermercati in alcune città del Centro e Sud Italia. Dopo la conferenza stampa del premier Conte che ufficializzava le nuove misure stringenti estese a tutta l’Italia per contrastare il dilagare del coronavirus (vietati tutti gli spostamenti se non per comprovate necessità), una folla di persone si è riversata in strada prendendo letteralmente d’assalto i supermercati aperti tutta la notte. A Roma, Napoli e Palermo, ad esempio, sono state segnalate lunghe file alle casse dei supermercati della catena Carrefour e Conad: decine di persone si sono accalcate all’ingresso in attesa del proprio turno - in barba alle raccomandazioni sulle distanze di sicurezza da tenere per arginare i contagi e sul divieto di uscire solo in caso di «comprovata necessità» - dove in alcuni casi si è sfiorata addirittura la rissa.