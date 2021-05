Aung San Suu Kyi non è più detenuta nella sua residenza a Naypyitaw ed è stata trasferita due giorni fa in isolamento verso una destinazione ignota. Lo ha detto uno dei suoi avvocati, citato dal sito Irrawaddy.

L’avvocato - che ha potuto incontrare il premio Nobel per la Pace ieri per la prima volta - ha aggiunto che Suu Kyi non ha accesso ai media e non è quindi al corrente del caos in cui si trova il Paese dal colpo di stato del primo febbraio. Suu Kyi è accusata di reati che vanno dalla rivelazione di segreti di Stato alla violazione delle disposizioni di sicurezza relativa al coronavirus. Rischia fino a 14 anni di reclusione e l’interdizione dall’attività politica.