Le autorità del Wisconsin stanno ancora cercando di capire le circostanze in cui un suv si è schiantato ieri pomeriggio contro la folla riunita per una parata di Natale a Waukesha. «Possiamo confermare che 5 persone sono morte e 40 ferite», riferisce la polizia locale sulla sua pagina Facebook, precisando che «questo bilancio potrebbe cambiare mentre continuiamo a raccogliere informazioni». Ha poi confermato che un sospetto è stato arrestato e condotto in carcere.