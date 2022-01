Nell’ambito delle indagini sulla rete di pedofili del cosiddetto complesso di «Bergisch Gladbach» sono stati individuati 65 bambini come vittime di abusi e identificati 439 sospetti. Lo ha detto il presidente della polizia di Colonia, Uwe Jakob, in una conferenza stampa sul fenomeno della rete dei pedofili su cui in Germania si indaga dal 2019.