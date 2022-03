«Sventato un piano per assassinare Zelensky» – Segui il live

(AGGIORNAMENTO 1.31)

Gli Stati Uniti dovrebbero chiudere il loro spazio aereo alle compagnie russe, stando a diversi media statunitensi.

(AGGIORNAMENTO 1.29)

Le truppe russe in Crimea sembrerebbero non intenzionate a combattere.

(AGGIORNAMENTO 00.54)

Due sono state uccise da un missile russo a Zhytomyr, 120 km a ovest di Kiev, mentre tre persone sono rimaste ferite. Il missile avrebbe dovuto colpire una vicina base aerea ma è finito su un quartiere residenziale. Ne ha dato notizia Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli Interni ucraino, sul suo canale Telegram. A suo dire, l’attacco è partito dalla Bielorussia.

(AGGIORNAMENTO 00.27)

L’opposizione georgiana chiede le dimissioni del primo ministro Irakli Garibashvili per la mancanza di sostegno del governo georgiano all’Ucraina.

La Georgia finora non ha aderito alle sanzioni occidentali contro la Russia e ha impedito ai volontari di recarsi in Ucraina per combattere l’invasione russa.

Ne ha dato notizia il Kyiv Independent.

(AGGIORNAMENTO 0.07)

«Nel corso della nostra storia – afferma Biden nella nota rilasciata dalla Casa Bianca – abbiamo imparato questa lezione: quando i dittatori non pagano un prezzo per la loro aggressione, causano più caos. Continuano a muoversi. E i costi e le minacce per l’America e il mondo continuano a crescere. Ecco perché l’Alleanza NATO è stata creata per assicurare la pace e la stabilità in Europa dopo la seconda guerra mondiale. Gli Stati Uniti sono membri insieme ad altre 29 nazioni. È importante. La diplomazia americana conta. La guerra di Putin era premeditata e non provocata. Ha rifiutato gli sforzi della diplomazia. Pensava che l’Occidente e la NATO non avrebbero risposto. E pensava di poterci dividere qui a casa. Putin si sbagliava. Noi eravamo pronti».

(AGGIORNAMENTO 23.36)

La «guerra di Putin è stata premeditata e non provocata. Ha rigettato gli sforzi diplomatici. Ha pensato che l’Occidente e la NATO non avrebbero risposto. Ha pensato che avrebbe potuto dividerci. Putin si è sbagliato». Lo afferma Joe Biden nel discorso sullo Stato dell’Unione, di cui la Casa Bianca ha diffuso alcuni estratti.

(AGGIORNAMENTO 23.06)

Le forze russe stanno bombardando diversi quartieri di Kiev e Vyshneve, un centro abitato ad un paio di chilometri dalla capitale. Lo scrive il Kyiv Idependent nel suo profilo Twitter citando il Servizio statale per le comunicazioni speciali dell’Ucraina. I quartieri attualmente sotto attacco, precisa la stessa fonte, sono Rusanivka, Kurenivka, Boiarka e l’area vicino all’aeroporto internazionale di Kiev. Una forte esplosione è stata inoltre sentita anche a Bila Tserkva, una città nella regione di Kiev, dove è stato colpito un deposito di carburante.

(AGGIORNAMENTO 22.40)

L’Ucraina ha affermato di aver annientato un gruppo d’élite di combattenti ceceni che stavano complottando per assassinare il presidente Volodymyr Zelensky. Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina, ha dichiarato oggi durante un discorso televisivo che l’unità «che è venuta per uccidere il nostro presidente, è stata eliminata», riferisce online il quotidiano britannico Daily Mail.

(AGGIORNAMENTO 20.18)

Le forze russe sono entrate nella città di Kherson, nel sud dell’Ucraina, ma Kiev controlla ancora l’edificio dell’amministrazione cittadina. Lo riferisce il quotidiano britannico The Telegraph via Twitter, precisando che la notizia è stata data in televisione dal consigliere del Ministero dell’Interno ucraino Vadym Denysenko.

(AGGIORNAMENTO 20.18)

La Corte internazionale di giustizia con sede all’Aia, nei Paesi Bassi, ha annunciato oggi che terrà udienze il 7 e 8 marzo sulla guerra in Ucraina. «La Corte internazionale di giustizia, il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite, terrà udienze pubbliche nel caso relativo alle accuse di genocidio ai sensi della Convenzione sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio (Ucraina contro Federazione Russa) lunedì 7 e martedì 8 marzo 2022», ha reso noto la corte in una nota.

(AGGIORNAMENTO 17.53)

«Ho appena avuto una conversazione con Joe Biden. Si è discusso della leadership americana sulle sanzioni anti-russe e sull’assistenza alla difesa all’Ucraina. Dobbiamo fermare l’aggressore il prima possibile. Grazie per il vostro sostegno!». Lo scrive su Twitter il presidente ucraino Zelensky.

(AGGIORNAMENTO 17.53)

«Che senso ha dire ‘mai più’ per 80 anni, se il mondo tace quando una bomba cade sullo stesso sito di Babi Yar? Almeno 5 uccisi. La storia si ripete...». Così su Twitter il presidente ucraino Zelesky rende noto un attacco russo contro un monumento nei pressi del memoriale di Babi Yar che ricorda lo sterminio di 30’000 ebrei avvenuto durante la Seconda Guerra mondiale da parte dei nazisti. La notizia che durante l’attacco russo alla sede della televisione ucraina a Kiev è stato danneggiato anche un monumento nel memoriale di Babi Yar, ha destato immediata emozione in Israele. I media dello Stato ebraico citano in merito Andriy Yermak, un consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelenski: «La Russia - ha detto - ha lanciato un attacco missilistico all’area dove si trova il memoriale di Babi Yar. Queste canaglie uccidono la vittime dell’Olocausto per la seconda volta». Lo scorso ottobre il Capo dello Stato israeliano Isaac Herzog si era recato in visita a Babi Yar, nell’ottantesimo anniversario del massacro e vi aveva pronunciato un discorso alla presenza del presidente Zelensky.

(AGGIORNAMENTO 17.37)

Il raid russo sulla torre della televisione di Kiev ha provocato almeno cinque vittime. Lo riferiscono le autorità ucraine.

(AGGIORNAMENTO 16.34)

Le forze armate russe hanno colpito la torre della televisione di Kiev. Le emittenti del Paese hanno smesso di trasmettere pochi minuti fa, rende noto su Twitter il media locale The Kyiv Independent.

(AGGIORNAMENTO 16.31)

La Corte europea dei diritti umani (CEDU) ha intimato alla Russia di astenersi dal condurre attacchi militari contro i civili e gli edifici civili, comprese le abitazioni, gli ospedali e le scuole, ma anche veicoli come le ambulanze. La Corte ha così accettato la richiesta dell’Ucraina di imporre alla Russia misure che mettano fine alle tante e ripetute violazioni commesse dalle truppe russe. La CEDU ha chiesto alla Russia di indicare quanto prima le misure adottate per mettere in atto quanto richiesto.

(AGGIORNAMENTO 15.39)

Più di 500 soldati sono partiti oggi dalla base aerea francese di Istres, nel sud del Paese, vicino a Marsiglia, con destinazione la Romania, per rafforzare il dispositivo della NATO nella regione. Lo hanno reso noto le Forze armate dell’Esagono. «La nostra presenza deve rassicurare gli alleati sul posto - ha detto il generale Paul Sanzey, comandante della 27esima brigata di fanteria di montagna. È questo il significato strategico del nostro dispiegamento». L’invio di militari francese avviene nel quadro delle operazioni dell’Alleanza atlantica annunciate dal presidente Emmanuel Macron prima dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Venerdì scorso, al vertice di Bruxelles, il capo dello Stato francese aveva detto che l’avrebbe «accelerato».

(AGGIORNAMENTO 15.35)

Primo scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca. Primo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina. Un convoglio militare di Mosca è giunto a Krasnopillya, nell’oblast di Sumy nel nordest ucraino, vicino al confine, dove un ufficiale russo è stato liberato in cambio di cinque soldati di Kiev. Lo riferisce su Telegram il responsabile dell’amministrazione militare regionale ucraina, Dmytro Zhyvytskyi, citato dal «Kiev Independent».

(AGGIORNAMENTO 15.16)

Le forze armate russe annunciano un bombardamento su Kiev. Il ministero della difesa russo sta avvertendo i residenti di Kiev dicendo loro di lasciare le case, in quanto prevede di colpire obiettivi nella capitale ucraina. Lo riferisce l’agenzia di stampa statale russa Tass, ripresa dal Guardian. In una dichiarazione rilasciata questo pomeriggio, il ministero della difesa ha detto che le loro forze si stanno preparando a lanciare «colpi di alta precisione» contro il «Servizio di sicurezza dell’Ucraina (SBU) e il 72° Centro per le informazioni e le operazioni psicologiche (PSO)» a Kiev. «Esortiamo i cittadini ucraini coinvolti dai nazionalisti ucraini nelle provocazioni contro la Russia, così come i residenti di Kiev che vivono nei pressi delle stazioni di collegamento, a lasciare le loro case» ha affermato.

(AGGIORNAMENTO 14.55)

ONU: «12 milioni di persone in Ucraina avranno bisogno d’aiuto». L’Organizzazione delle Nazioni Unite stima che 12 milioni di persone in Ucraina avranno bisogno di aiuto. L’ONU e le sue organizzazioni partner hanno lanciato anche un appello urgente per raccogliere 1,7 miliardi di dollari per fornire l’aiuto umanitario di cui Ucraina avrà bisogno.

(AGGIORNAMENTO 14.53)

Secondo Mosca i separatisti avanzano e stanno raggiungendo le truppe russe. Le forze delle due autoproclamate repubbliche separatiste ucraine di Lugansk e Donetsk sono avanzate per diverse decine di chilometri, congiungendosi con le forze russe presenti sul territorio ucraino. Lo afferma il ministero della difesa di Mosca.

(AGGIORNAMENTO 14.42)

L’UE ha annunciato di voler bloccare «Russia Today» da tutte le piattaforme, compreso il satellite e internet. Lo riporta la nostra corrispondente del Guardian Lisa O’Carroll. Il commissario francese Thierry Breton ha detto che «non c’è posto per la propaganda di guerra russa nel nostro spazio informativo». La decisione dell’UE di bloccare «Russia Today» arriva dopo che Google, Facebook e Youtube hanno preso misure per limitare l’accesso.



(AGGIORNAMENTO 14.29)

Almeno 10 persone sono state uccise e 35 ferite negli attacchi missilistici delle forze russe sul centro di Kharkiv avvenuto oggi, ha detto il consigliere del ministero dell’Interno ucraino Anton Herashchenko. Attacchi simili avevano già ucciso e ferito decine di persone a Kharkiv, la seconda città del Paese, il giorno precedente. In un post sui social media, Herashchenko ha detto: «Le macerie vengono rimosse e ci saranno ancora più vittime e feriti». I servizi di emergenza regionali ucraini hanno confermato il bilancio delle vittime in un comunicato: «Almeno 10 persone sono state uccise e più di 20 sono state ferite». Hanno aggiunto che 10 persone sono state scoperte vive sotto le macerie mentre i soccorritori sgomberavano i detriti.

(AGGIORNAMENTO 14.17)

«Stiamo vivendo una tragedia immane»: ecco il discorso integrale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Parlamento europeo.

«Sapevamo che ci sarebbe stato un prezzo da pagare ma la tragedia che stiamo vivendo è immane». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando, in videocollegamento, alla plenaria straordinaria del Parlamento europeo a Bruxelles. Accolto da una standing ovation Zelensky, vestito con una t-shirt verde militare e con al suo fianco la bandiera ucraina, ha affermato che «siamo sotto i bombardamenti, sotto l’attacco dei missili, è stata una mattinata tragica questa. Stiamo dando la nostra vita per la libertà». «Non riesco a dire buongiorno o buonasera, perché ogni giorno per qualcuno può essere l’ultimo giorno. Parlo dei cittadini ucraini che difendono la libertà a caro prezzo.» Il presidente russo Vladimir «Putin parla di operazioni contro le infrastrutture militari, ma si trattata di bambini, ieri ne ha uccisi 16 con i suoi missili». «Vorrei sentire da parte vostra che la scelta dell’Ucraina verso l’Europa venga incoraggiata. Vogliamo essere membri a pari diritti dell’UE. Stiamo dimostrando a tutti che questo è quello che siamo», ha ancora detto il presidente ucraino, chiedendo agli europei di «provare che siete con l’Ucraina». «Provateci che non ci lascerete soli e che siete davvero europei. Solo così la vita vincerà sulla morte», ha sottolineato Zelensky rimarcando che «la nostra gente è molto motivata, stiamo combattendo per nostri diritti e libertà. Con l’Ucraina l’UE sarà molto più forte».

La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha indicato che l’Eurocamera riconosce «la prospettiva europea dell’Ucraina. Come afferma chiaramente la nostra risoluzione, accogliamo con favore» la richiesta dell’Ucraina per lo status di candidato e lavoreremo per raggiungere tale obiettivo. Dobbiamo affrontare il futuro insieme». Zelensky ha ancora dichiarato che «d’ora in poi tutte le piazze delle nostre città si chiameranno piazza della Libertà. Nessuno ci spezzerà, siamo forti, siamo ucraini», ha proseguito. «La luce vincerà contro il buio, gloria all’Ucraina.» Alla conclusione del suo intervento tutta la Plenaria ha applaudito, in piedi, il presidente ucraino.

(AGGIORNAMENTO 14.05)

Più di un milione di firme russe contro la guerra in Ucraina. Una petizione in lingua russa contro la guerra in Ucraina ha già raccolto più di un milione di firme su Change.org, e i membri delle organizzazioni professionali russe hanno firmato petizioni simili, secondo una revisione della CNN. L’attivista veterano dei diritti umani Lev Ponomarev ha lanciato la petizione «No alla guerra» che ha raggiunto il milione di adesioni nel primo pomeriggio di oggi (ora di Mosca). Un sito web russo - https://we-are-not-alone.ru/ - ha riunito le petizioni di oltre tre dozzine di organizzazioni professionali russe che rappresentano accademici, artisti, giornalisti, musicisti, economisti e altre professioni. Secondo i loro calcoli, quasi 100.000 persone hanno firmato queste petizioni. Importanti figure dei media russi, tra cui l’autore e giornalista Mikhail Zygar e il documentarista Yury Dud - che ha oltre 5 milioni di follower su Instagram - hanno postato sui social dei contenuti contro la guerra.

(AGGIORNAMENTO 13.48)

Il secondo round di colloqui russo-ucraini si terrà domani, 2 marzo. Lo riferisce la Tass che cita i media ucraini.

(AGGIORNAMENTO 12.59)

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato oggi al Parlamento europeo, rinnovando l’appello per un’entrata rapida nell’Unione, chiedendo a Buxelles di dimostrare il proprio supporto: «Siamo come voi, provate di essere con noi». In videoconferenza, Zelensky ha affermato che il suo popolo sta pagando «il costo più alto per difendere la libertà. Nessuno sarà in grado di spezzarci. Siamo forti. Siamo ucraini». Il discorso di Zelensky ha ricevuto una standing ovation di tutto il Parlamento.

(AGGIORNAMENTO 12.43)

L’ONU stima che sia di un milione di persone il numero degli sfollati all’interno del Paese. Lo riferisce un responsabile dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).

(AGGIORNAMENTO 12.30)

«La NATO non invierà truppe in Ucraina o aerei nel suo spazio aereo». Lo ha detto il segretario generale dell’Alleanza atlantica Jens Stoltenberg in conferenza stampa dalla base militare Lask in Polonia. «Il Patto Atlantico è al fianco dell’Ucraina, ma non vuole essere parte del conflitto in corso. Non manderà il suo esercito e non manderà aerei nello spazio dell’Ucraina», ha sottolineato Stoltenberg, aggiungendo che «gli Alleati provvedono al supporto militare» per Kiev.

«Non manderemo aerei in Ucraina perché si tratterebbe di un’interferenza in questa guerra», ha confermato il presidente polacco Andrzej Duda. Stoltenberg ha spiegato che in queste ore «per la prima volta stiamo dispiegando le forze di risposta della NATO e truppe francesi sono in arrivo in Romania. Noi proteggeremo e difenderemo qualsiasi territorio della NATO. Noi siamo un’Alleanza difensiva. Non cerchiamo il conflitto con la Russia, che deve immediatamente fermare la guerra e tornare alla diplomazia». «La guerra di Putin ha effetti su tutti e gli alleati della NATO sono uniti», ha aggiunto.Il segretario generale ha quindi avvertito che «la Russia e la Bielorussia risponderanno di ciò che hanno fatto». «Gli Alleati della NATO hanno imposto costi economici severi alla Russia con sanzioni civili», ha sottolineato Stoltenberg spiegando che, nei summit di ieri con gli alleati, è stata esaminata la possibilità di «nuove misure».

(AGGIORNAMENTO 12.27)

Non ci sono piani per colloqui diretti tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riferisce il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, secondo quanto riferisce la Tass. Peskov ha quindi affermato che «certamente al presidente è stato riferito» dei risultati dei colloqui di ieri tra una delegazione russa e una ucraina. «Per ora è presto per fare delle valutazioni. Non vorremmo darle prematuramente. Dobbiamo ancora analizzare e poi pensare alle prospettive», ha detto il portavoce del Cremlino, ripreso dall’agenzia Interfax. Peskov ha poi sostenuto che le truppe russe in Ucraina non colpiscono aree residenziali: «questo è fuori questione».

(AGGIORNAMENTO 12.14)

Truppe bielorusse avrebbero attraversato il confine con l’Ucraina per unirsi all’invasione russa. Lo riferiscono Politico e il Daily Beast citando una dichiarazione del Parlamento ucraino. «Le truppe bielorusse sono entrate nella regione di Chernihiv. L’informazione è stata confermata da Vitaliy Kyrylov, portavoce delle Forze di difesa del territorio settentrionale. Più tardi altre informazioni», si legge in un tweet del Parlamento ucraino. Non ci sono al momento altre conferme. La regione di Chernihiv si trova nel nord dell’Ucraina e si estende dal confine con la Bielorussia a Kiev. La Bielorussia, scrive il Daily Beast, è già stata utilizzata come base dalle forze russe, ma, se la notizia del Parlamento ucraino fosse confermata, significherebbe che la nazione è diventata il terzo partecipante diretto alla guerra.

(AGGIORNAMENTO 12.05)

Boicottato il discorso di Lavrov alla Conferenza delle Nazioni Unite. Molte delegazioni, tra cui quella Ucraina e di diversi paesi occidentali, hanno boicottato stamane a Ginevra l’intervento via video del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov alla Conferenza sul disarmo che si svolge nell’ambito della 49.esima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. I diplomatici si sono alzati e hanno abbandonato la stanza quando è comparso il videomessaggio preregistrato del ministro, in segno di protesta contro l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. Lavrov ha annullato la sua partecipazione in presenza adducendo «sanzioni anti-russe» che gli vietano di sorvolare l’Unione europea.

(AGGIORNAMENTO 11.40)

Sono oltre 660.000 le persone che hanno lasciato l’Ucraina in questi primi sei giorni di guerra rifugiandosi nei paesi vicini. Lo riferiscono le Nazioni Unite. «Al momento abbiamo oltre 660.000 rifugiati che sono fuggiti dall’Ucraina verso i paesi vicini solo negli ultimi sei giorni», ha detto la portavoce dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) Shabia Mantoo parlando ai giornalisti a Ginevra. «I numeri stanno aumentando in modo esponenziale (...). A questo ritmo, la situazione sembra possa diventare la più grande crisi europea dei rifugiati di questo secolo», ha aggiunto precisando che l’UNHCR sta mobilitando le risorse per rispondere alla situazione.

(AGGIORNAMENTO 11.32)

La Russia proseguirà l’offensiva dell’Ucraina fino al raggiungimento di «tutti gli obiettivi»: lo ha detto il ministro della difesa russo Sergey Shoigu. «Le forze armate russe continueranno a condurre l’operazione militare speciale fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati», ha dichiarato Shoigu in una conferenza stampa trasmessa dalla televisione di Stato. Mosca - ha aggiunto - mira a «smilitarizzazione e de-nazificazione» dell’Ucraina, oltre a proteggere la Russia da una «minaccia militare creata dai paesi occidentali».

(AGGIORNAMENTO 11.26)

Aerei da guerra tedeschi stanno volando in pattuglie armate nei cieli sopra la Polonia. Lo ha dichiarato oggi la forza aerea tedesca. «Salvaguardare i cieli sopra la Polonia», ha scritto l’aviazione su Twitter, su una foto di un jet da combattimento in partenza, senza fornire altri dettagli. Un portavoce militare ha detto a Reuters che i jet Eurofighter stavano volando in missione dalla Germania sulla Polonia. La Germania sta anche rifornendo i jet alleati sopra la Romania con un’autocisterna A400M e sostenendo una missione di rifornimento multinazionale sulla Polonia, secondo quanto riporta il portavoce ripreso dal Guardian, oltre ad aver schierato sei Eurofighter in Romania dove formano pattuglie aeree armate per la NATO. Lunedì la Germania ha annunciato che avrebbe inviato aerei da guerra Tornado e un aereo da pattugliamento marittimo nella zona del Mar Baltico.



(AGGIORNAMENTO 11.14)

YouTube ha bloccato i canali legati ai media statali russi RT e Sputnik in tutta Europa - compreso il Regno Unito - tra l’invasione dell’Ucraina. In una dichiarazione pubblicata su Twitter, Google Europe ha detto: «A causa della guerra in corso in Ucraina, stiamo bloccando i canali YouTube collegati a RT e Sputnik in tutta Europa, con effetto immediato. Ci vorrà del tempo perché i nostri sistemi si attivino completamente. I nostri team continuano a monitorare la situazione 24 ore su 24 per agire rapidamente». La piattaforma aveva precedentemente limitato la capacità di RT e altri canali russi di fare soldi dalla pubblicità sul sito.



(AGGIORNAMENTO 10.32)

Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha detto che la Russia sta deliberatamente bombardando le città, comprese le aree residenziali e le infrastrutture civili, per diffondere il panico tra gli ucraini. «Il velo è caduto. La Russia sta attivamente bombardando i centri delle città, lanciando attacchi diretti di missili e artiglieria su aree residenziali e siti amministrativi», ha detto il consigliere presidenziale Podolyak. «L’obiettivo della Russia è chiaro: panico di massa, vittime civili e infrastrutture danneggiate. L’Ucraina sta combattendo con onore». La Russia chiama le sue azioni in Ucraina una «operazione speciale» che dice non è progettata per occupare il territorio, ma per distruggere le capacità militari del suo vicino meridionale e catturare quelli che considera pericolosi nazionalisti, riferisce Reuters, citata dal Guardian. Questo mentre il vice primo ministro britannico Dominic Raab ha avvertito che Vladimir Putin e i suoi comandanti devono essere ritenuti responsabili di eventuali crimini di guerra durante l’assedio di Mosca in Ucraina.



La situazione attuale in Ucraina al sesto giorno di guerra

(AGGIORNAMENTO 10.00)

Lukashenko: «Non parteciperemo alle operazioni». La Bielorussia non prenderà parte ad operazioni di combattimento in Ucraina. Lo ha affermato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, secondo quanto riferisce l’agenzia Tass citando l’agenzia bielorussa Belta. Lukashenko ha sostenuto che la Russia ha iniziato le operazioni in Ucraina perché non gli era stata lasciata altra scelta. Minsk, ha aggiunto il leader bielorusso, è pronta a negoziare con chiunque al momento, nell’interesse della pace nella regione.

(AGGIORNAMENTO 09.38)

Kiev: «Il governatore di Kharkiv era l’obiettivo dell’attacco». Il comando operativo ucraino conferma l’attacco di questa mattina da parte delle forze russe con un missile lanciato contro la sede del governo regionale a Kharkiv, seconda città dell’Ucraina. Lo riferisce la BBC aggiungendo che secondo Kiev l’obiettivo era uccidere il governatore di Kharkiv e la squadra che con lui guida la difesa della città.

(AGGIORNAMENTO 09.32)

Almeno sei feriti nell’attacco missilistico all’edificio goverantivo. Sei persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite nell’esplosione a Kharkiv, ha dichiarato il servizio di emergenza statale ucraino in un post su Telegram. Lo riporta la CNN. L’esplosione ha distrutto un edificio governativo, secondo i video pubblicati dal Ministero degli Affari Esteri ucraino (MOFA) e dai funzionari del governo ucraino. Le clip sono state postate sui social media e sono state verificate dalla CNN. «La Russia fa la guerra in violazione del diritto internazionale umanitario. Uccide i civili, distrugge le infrastrutture civili. Lʼobiettivo principale della Russia sono le grandi città che ora vengono sparate dai suoi missili», ha twittato oggi il MOFA ucraino, condividendo un video che mostra quello che sembra essere un attacco missilistico allʼedificio dellʼamministrazione regionale dello Stato di Kharkiv. In un altro video postato da Kostiantyn Nemichev, capo dello staff della difesa di Kharkiv, ha mostrato le conseguenze del presunto attacco, compreso l’interno dell’edificio che è stato ridotto in macerie. Anton Gerashchenko, consigliere del ministro dell’Interno ucraino, ha condiviso un video sul suo account ufficiale Telegram ripreso dal livello della strada in Piazza della Libertà. Il video mostra il luogo dell’esplosione e i detriti sul terreno dove una volta si trovava l’edificio.

(AGGIORNAMENTO 09.00)

A Kiev suonano le sirene dell’allarme bomba, dopo una notte relativamente tranquilla rispetto ai giorni scorsi.

(AGGIORNAMENTO 08.42)

Almeno 70 soldati ucraini sono stati uccisi in un attacco dell’artiglieria russa nella base militare di Okhtyrka, nel nordest del pese. La fanno sapere funzionari ucraini citati dalla BBC. L’attacco è avvenuto domenica e la città si trova nella regione di Sumy, attualmente sotto l’assedio delle truppe russe. I soccorritori sono tuttora al lavoro per cercare sopravvissuti. Il Parlamento ucraino, in un tweet, precisa che i soldati sono stati uccisi da missili a grappolo e offre loro il proprio tributo: «eterna gloria agli eroi dell’Ucraina».

(AGGIORNAMENTO 08.35)

Kharkiv è di nuovo sotto attacco questa mattina. Filmati della TV locale sui social media mostrano un razzo, una bomba o un missile che esplode fuori da un edificio identificato dal «Kyiv Independent» come la sede del governo regionale.

(AGGIORNAMENTO 08.21)

In Russia fino a 15 anni carcere per le fake news sulla guerra. La diffusione di notizie false relative all’intervento militare russo in Ucraina sarà soggetta a una pena massima di 15 anni di reclusione: lo ha detto ai microfoni dell’emittente tv Channel One il presidente della Commissione della Duma per la sicurezza e la lotta alla corruzione, Vasily Piskarev, secondo quanto riporta la Tass. Piskarev ha definito la misura «equa» aggiungendo: «proteggeremo le nostre Forze armate».

(AGGIORNAMENTO 07.57)

La situazione dei rifugiati. Il vice ministro dell’interno polacco ha dichiarato oggi che circa 350.000 persone sono entrate nel suo paese dall’Ucraina da quando l’invasione russa è iniziata la settimana scorsa. «Nelle ultime 24 ore, 100.000 persone hanno attraversato il confine polacco-ucraino», ha detto Maciej Wasik all’emittente pubblica Polskie Radio 1. «In totale, da giovedì, ci sono già stati 350.000 rifugiati» riporta il Guardian.

(AGGIORNAMENTO 07.53)

La città di Kherson, nell’Ucraina meridionale, è «circondata» da soldati russi, secondo i resoconti di una giornalista ucraina, Alyona Panina, e del sindaco della città. Il «Kyiv Independent» ha riferito le dichiarazioni di Panina a Ukraine 24 TV questa mattina: «La città è effettivamente circondata, ci sono un sacco di soldati russi e attrezzature militari su tutti i lati, hanno istituito posti di blocco alle uscite». Ha aggiunto che è stato difficile portare cibo ai negozi della città, che si trova vicino a Odessa sul Mar Nero, perché i magazzini si trovano fuori città. L’elettricità e l’acqua erano ancora collegate in città. Su Facebook, il sindaco della città, Igor Kolykhayev, ha detto: «L’esercito russo sta istituendo posti di blocco alle entrate di Kherson. Kherson è stata e rimarrà ucraina».

(AGGIORNAMENTO 07.24)

Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, parlando con la CNN, ha affermato che la capitale è sotto un attacco «non-stop» da parte delle truppe russe. «Abbiamo sentito le esplosioni ogni ora la notte scorsa, per tutta la notte e negli ultimi quattro giorni - ha detto l’ex pugile campione dei pesi massimi e primo cittadino di Kiev dal 2014 -. Gli abitanti sono molto nervosi, trascorrono molto tempo nei bunker», ha aggiunto. Sirene di allarme risuonano questa mattina in numerose città mentre il paese si prepara ad un’altra giornata di bombardamenti da parte delle forze russe. Secondo quanto riporta il «Kiev Independent», le sirene suonano in queste ore nella città di Rivne, a ovest di Kiev, Ternopil (ovest), Vinnytsia (centro) e Volyn (nordovest).

(AGGIORNAMENTO 06.54)

Una base militare ucraina è in fiamme vicino a Kiev dopo un attacco aereo sferrato la notte scorsa dalle forze russe: lo riporta il Guardian, che pubblica un video con immagini dell’incendio lungo una strada di Brovary - dove ha sede la base, a 25 chilometri a nordest di Kiev - riprese dall’interno di un’auto. Nel video le persone a bordo dell’auto che riprendono la scena si chiedono se qualcuno sia sopravvissuto all’attacco e commentano che il posto di blocco della base è stato centrato in pieno.

(AGGIORNAMENTO 06.41)

Il convoglio di mezzi militari russi alle porte di Kiev è lungo oltre 40 miglia, più di 60 chilometri, secondo le nuove immagini satellitari di Maxar Technologies. Lo riferisce la CNN. La colonna militare è formata da blindati, tank, pezzi di artiglieria e altri veicoli logistici. Il convoglio si estende dalla base aerea di Antonov a nord di Pribyrsk. Un massiccio assalto alla capitale ucraina è atteso da giorni. Kiev rappresenta un obiettivo militare di primaria importanza per la Russia nella sua offensiva. Il convoglio «si estende dall’area intorno all’aeroporto di Antonov (a circa 25 km dal centro di Kiev) a sud fino a Prybirsk a nord», ha spiegato in una email la Maxar Technologies. L’esercito russo cerca di impadronirsi dell’aeroporto di Antonov, che è stato teatro di violenti scontri fin dall’inizio dell’invasione, poiché lo ritiene strategico per la conquista della capitale.

IL PUNTO ALLE 06.00

Decine di persone sono morte a Kharkiv, seconda città dell’Ucraina, dopo i pesanti bombardamenti delle forze russe nelle ultime 24 ore, secondo i funzionari locali. Filmati mostrano missili Grad che si abbattono sulla città.

Nella notte la situazione intorno a Kiev è rimasta tesa, ha twittato il Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina. Che ha aggiunto: «Le forze di occupazione russe stanno usando tattiche per distruggere le infrastrutture e lanciare missili e bombardamenti sugli insediamenti, ignorando il diritto umanitario internazionale».

Ieri in serata gli Stati Uniti hanno promesso più sanzioni contro la Russia e più armi per l’esercito dell’Ucraina, secondo il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba. Dopo aver parlato al telefono con il segretario di stato americano Anthony Blinken, Kuleba ha twittato che «il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina rimane incrollabile». «Ho sottolineato che l’Ucraina desidera la pace, ma finché siamo sotto l’assalto della Russia abbiamo bisogno di più sanzioni e armi. Il segretario mi ha assicurato entrambe. Abbiamo coordinato ulteriori passi».

Nella giornata di ieri Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di «crimini di guerra» per aver «brutalmente» bombardato Kharkiv, «una città pacifica, con aree residenziali pacifiche, senza strutture militari» ha aggiunto il presidente ucraino. «Racconti di decine di testimoni oculari provano che non si tratta di colpi vaganti, ma la distruzione deliberata di persone: i russi sapevano dove stavano sparando». In un filmato diffuso in televisione e sui suoi social, Zelesnky ha aggiunto che «ci sarà una corte internazionale per questo crimine, una violazione di tutte le convenzioni. Nessuno nel mondo vi perdonerà per aver ucciso pacifici cittadini ucraini».

Intanto stanno emergendo ulteriori dettagli sul bombardamento di Kharkiv. Il sindaco della città, Igor Terekhov, dice che almeno nove persone sono state uccise e 37 ferite dopo il bombardamento della città. «Solo oggi, 37 persone sono state ferite, compresi 3 bambini. Quattro persone sono uscite dal rifugio antiatomico per raccogliere l’acqua e sono morte. Una famiglia, due adulti e tre bambini sono stati bruciati vivi in una macchina. È davvero orribile», ha detto Terekhov, secondo il servizio ucraino della BBC. In citazioni riportate anche da Agence France-Presse, Oleg Sinegubov, capo dell’amministrazione statale militare di Kharkiv, ha detto che i russi hanno bombardato aree civili dove non c’erano infrastrutture critiche o forze armate. A suo dire vi sarebbero «11 morti e decine di feriti». «Decine di civili morti giacciono in mezzo alle strade, ci sono feriti molto gravi» ha aggiunto. «Le auto colpite, insieme ai passeggeri, sono bruciate al suolo. Quello che sta accadendo ora a Kharkiv è un crimine di guerra! È un genocidio del popolo ucraino».

«Stiamo coordinando da vicino la risposta internazionale all’invasione dell’Ucraina con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, l’Unione europea, il Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg e altri leader. Continuiamo a stare al fianco dell’Ucraina con un supporto immediato ed efficace. Chiediamo alla Russia di ritirare immediatamente le sue truppe». Lo ha twittato la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.



