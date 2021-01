Battendo ben 12’000 concorrenti da tutto il mondo, un’infermiera spesasi in modo particolare nella lotta al Covid in Svezia ha vinto una vacanza molto particolare: una settimana in completo isolamento in un faro su uno scoglio nel Mare del Nord, da dove potrà guardare tutti i 70 film in concorso al Filmfestival di Göteborg, che quest’anno sarà esclusivamente online per contenere i contagi.