Il CEO della compagnia, Sam Ollerton, ha detto al quotidiano The Australian che il test potrà essere usato in aeroporti, strutture per anziani e in altri luoghi chiave, per determinare se le persone abbiano contratto il virus. E si prevede che possa essere modificato per individuare anche le varianti emergenti. «Siamo ancora ai test di laboratorio, ma i risultati sono veramente promettenti». «Vi sono diverse altre compagnie che lavorano a test respiratori, ma puntano sui marcatori della malattia come identificatori, mentre noi siamo i soli che puntano al livello di contagiosità, a capire quanto sia contagiosa una persona», ha detto ancora Ollerton. «I test respiratori hanno inoltre un’ampia gamma di applicazioni, offrendo non solo accuratezza e rapidità, ma anche l’assenza di fastidio».