Riciclare i gas serra in ingredienti che possono essere utilizzati per il carburante, come l’idrogeno o altri prodotti chimici. Questo è quanto riesce a fare un catalizzatore sviluppato dai ricercatori dell’Istituto coreano di scienze e tecnologia avanzata.

I risultati di questa scoperta che potrebbe rivoluzionare la lotta al riscaldamento globale sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Science.

«Abbiamo deciso di sviluppare un catalizzatore efficace in grado di convertire senza problemi grandi quantità di gas serra di anidride carbonica e metano», dice Cafer T. Yavuz, docente associato di ingegneria chimica e biomolecolare presso il Korea Advanced Institute of Science and Technology.

Il catalizzatore, composto da nichel, magnesio e molibdeno, avvia e accelera la velocità di reazione che converte l’anidride carbonica e il metano in idrogeno. Questa conversione permette di produrre sostanze chimiche più utili che potrebbero essere raffinate per l’uso in carburanti, materie plastiche o persino prodotti farmaceutici.

È un processo efficace, ma che in passato richiedeva metalli rari e costosi come il platino e il rodio per indurre una reazione chimica breve e poco efficiente. Secondo i ricercatori lo strumento può funzionare in modo efficiente per più di un mese.

