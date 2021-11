Nel 2021 i Paesi più inclusivi per donne e bambini sono Islanda, Nuova Zelanda e Svezia, con Svizzera e Finlandia subito dietro, mentre resta critica la situazione nei Paesi dell’Africa subsahariana. È quanto emerge dalla settima edizione del WeWorld Index.

La classifica sul livello di inclusione di donne e bambini in 172 Paesi, stilata dall’organizzazione non governativa italiana WeWorld, quest’anno ha messo il suo focus sugli impatti dei cambiamenti climatici e della pandemia.

In coda alla classifica troviamo gli stessi Paesi del 2020: Repubblica Centrafricana (170° posizione), Sud Sudan (171°) e Ciad (172°). Qui, sottolinea il rapporto, la condizione delle donne e dei bambini è ancora critica in tutti gli indicatori presi in considerazione: ambientali, sociali, educativi, economici e di salute.