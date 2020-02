I test condotti in Francia su una ventina di persone giunte ieri in aereo da Wuhan, epicentro dell’epidemia del nuovo coronavirus, e che presentavano «sintomi», si sono rivelati «negativi». Cinque cittadini svizzeri e tre loro stretti parenti facevano parte di questo volo.

Tutti gli esami hanno dato esito negativo e queste persone hanno quindi potuto raggiungere i centri dove dovranno restare in quarantena per 14 giorni, ha annunciato oggi il segretario di Stato francese alla sanità Adrien Taquet su BFMTV.

L’A380 della compagnia Hi Fly Malta proveniente da Wuhan trasportava 254 persone di 30 nazionalità europee, in particolare francesi, austriaci e belgi. Tutti sono stati sottoposti a controlli sanitari prima dell’imbarco e al loro arrivo in Francia. Durante il volo hanno indossato mascherine, mentre il personale di bordo era protetto da speciali tute.