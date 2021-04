Un automobilista svizzero è stato fermato in Spagna dopo aver percorso circa trenta chilometri in contromano sull’autostrada. Sul sedile del passeggero si trovava un cadavere. È accaduto nel nord del Paese, ha comunicato la polizia.

Il 66.enne era in viaggio verso la Francia, ma ad un controllo di polizia alla frontiera ha fatto inversione a U, procedendo in contromano, ha spiegato una portavoce della polizia catalana all’agenzia francese AFP.

Gli agenti hanno poi trovato il corpo di un anziano sul sedile del passeggero, si legge ancora nel comunicato di polizia. Non si evidenziano segni di un atto criminali. Il conducente, che abita in Spagna, è stato arrestato per le infrazioni del codice stradale.