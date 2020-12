Lo scoglio principale degli ultimi giorni di trattative - risolto il nodo del level playing field, le regole comuni a garanzia d’una concorrenza leale - riguardava la pesca e le quote da ripartire lungo un certo numero di anni per i pescatori britannici e quelli dei paesi costieri dell’UE.

«La questione della pesca è divenuta un totem in Gran Bretagna e in altri Stati costieri, compresa la Francia», ha scritto il «Financial Times», ricordando tuttavia che si parlava di poche «decine di milioni di euro, una piccola frazione del valore di qualsiasi accordo commerciale».

Una volta che sarà stato annunciato e prima di entrare in vigore il testo dell’accordo dovrà essere sottoposto al vaglio del Consiglio riunito in sede di Coreper con i rappresentanti permanenti dei 27 paesi dell’UE.

«Ma il diavolo si nasconde nei dettagli», ha riferito una fonte diplomatica alla Bbc, lasciando intendere che ci vorrà del tempo per tradurre ed esaminare il testo e permettere che si possa avere una sua entrata in vigore provvisoria il primo gennaio, quando cioè il Regno Unito avrà abbandonato definitivamente il mercato unico.

Anche il Parlamento europeo è coinvolto in questo processo di ratifica e non si esclude che il testo di circa duemila pagine, una volta arrivato il via libera, possa essere validato a posteriori.

Uno scenario assolutamente da evitare in primo luogo per il Regno Unito, già alle corde per la nuova variante di coronavirus che lo sta isolando dal resto del mondo. Le code dei tir ai suoi confini meridionali sono ancora lì a presagire quello che sarebbe successo in caso di «no deal».