Agosto infuoca la città, e nel giorno in cui tutto riparte, a Berlino, l’SPD sorprende la politica tedesca giocando d’anticipo: hanno scelto il candidato cancelliere, e sarà Olaf Scholz alla fine a misurarsi nella sfida per la successione ad Angela Merkel.

La nomina del ministro delle Finanze, che ha raccolto il voto unanime del presidio e del direttivo del partito, spiazza innanzitutto per il momento: «troppo presto», hanno subito criticato i conservatori dell’Unione.

Ma i riflettori sono tutti per lui, l’ex sindaco di Amburgo, che dato per finito a dicembre, a 62 anni, ha la chance di giocare la partita attesa da sempre, forte di sondaggi che gli assicurano, sul piano personale, un grande apprezzamento popolare. Mentre il partito continua a soffrire al 15%.

«Sono felice della candidatura, e voglio vincere», ha affermato Scholz, assicurando però che non è ancora venuto il tempo di avviare la campagna elettorale. Continuerà a collaborare con gli alleati di governo: c’è molto da fare nella Germania alle prese con l’aumento dei contagi da Covid e le conseguenze economiche, sociali, politiche della pandemia.

«Non è troppo presto però per pensare al futuro del paese», ha anche spiegato. Nel 2021 «si avrà l’inizio di una nuova era». Non è affatto scontato che direzione prenderanno la Germania e l’Europa nel prossimo decennio, ha incalzato dicendosi «convinto che la strada giusta sia con i socialdemocratici».

Neppure il suo nome era scontato. A lanciarlo alla sfida per la guida del paese sono stati gli ex rivali che gli avevano sfilato il partito appena otto mesi fa: in quel traumatico referendum, col quale la base dei socialdemocratici affidò la leadership a Mafred-Walter Borjans e Saskia Esken. Due con la testa e il cuore molto più a sinistra del sobrio vicecancelliere anseatico.

Sembrava finito Scholz, politicamente. Come i tanti caduti prima di lui: Martin Schulz, Sigmar Gabriel, Andrea Nahles. Ma oggi sono stati proprio i rivali di allora a incoronarlo: «il nostro candidato», capace di diventare un «cancelliere col boom», hanno detto Esken e Borjans, citando la colorita espressione che il ministro delle finanze usò per definire l’ultimo pacchetto miliardario di aiuti per arginare il coronavirus.

Del resto questa candidatura gli viene accordata per la gestione del coronavirus: ha mostrato di saper affrontare le crisi, «qualità indispensabile per un cancelliere», la sottolineatura esplicita.

Il futuro aspirante cancelliere promette di impegnarsi per l’agenda dei prossimi 20 anni del paese, da guidare innanzitutto nella sfida della digitalizzazione. Assicura «rispetto e riconoscimento»: stipendi adeguati e garanzia sul lavoro. Ma c’è anche, e con molta convinzione, il pilastro fondante dell’europeismo. «Il futuro del paese è in Europa», ha detto parlando alla stampa. «Noi non possiamo starcene ai margini e limitarci a dei commenti, con un umore più o meno cattivo».

«Dieci anni fa la crisi finanziaria ha lacerato l’Europa. Ora nella pandemia è rimasta insieme». Resta da vedere con chi potrebbe coalizzarsi l’Spd di Scholz, se arrivasse di nuovo al governo. La sinistra della Linke aspetta guardinga, i Verdi di Robert Habeck, per ora, gli augurano «buon divertimento».

