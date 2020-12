Il Senato argentino ha approvato la legge sull’interruzione della gravidanza con 38 voti a favore e 29 contro. Decisione storica, che colloca il paese tra i pochi in Sudamerica dove l’aborto è legale.

Al termine della storica seduta del Senato, il pannello elettronico ha mostrato alle 4,12 (le 8,12 svizzere) il risultato positivo che ha mandato in visibilio le migliaia di sostenitori della Campagna per il diritto all’aborto legale, sicuro e gratuito, in attesa con i tradizionali ‘pañuelos verdes’ (fazzoletti verdi) sulla piazza all’esterno del Parlamento.