«Alla luce delle circostanze eccezionali causate dalla diffusione del coronavirus, Lufthansa annuncia una riduzione degli orari dei voli per i passeggeri delle sue compagnie aeree nel periodo dal 29 marzo al 24 aprile». Lo si legge in una nota della compagnia tedesca, in cui si precisa che «complessivamente saranno cancellati 23’000 voli. Il taglio riguarderà tutte le compagnie aeree del gruppo», vale a dire quindi anche Swiss, che ha annunciato di aver cancellato tutti i voli verso l’Italia in seguito al propagarsi del coronavirus.