Un appello per la fine delle violenze, delle guerre e dei fondamentalisti che hanno fatto dell’Iraq «una terra martoriata». Un monito ai politici locali perché contrastino la corruzione, gli abusi di potere e l’illegalità.

La richiesta di dare pieni diritti e protezione ai cristiani e alle altre minoranze religiose (perché «nessuno sia considerato cittadino di seconda classe») in un Paese in cui è la Costituzione a stabilire che l’Islam non solo è la religione ufficiale dello Stato ma anche fonte della legislazione. Nelle prime parole pronunciate dal Papa a Baghdad c’è tutto il senso, anche ‘politico’, di questa visita, oltre a quello interreligioso e pastorale.

«Questo è un viaggio emblematico, un dovere verso una terra martoriata da molti anni», le prime parole pronunciate stamani davanti ai giornalisti che lo seguono nel viaggio. Ma poi con forza ha ribadito questo sentimento parlando con i rappresentanti del governo, i politici, i diplomatici, al Palazzo presidenziale di Baghdad.

«Tacciano le armi! Se ne limiti la diffusione, qui e ovunque! Cessino gli interessi di parte, quegli interessi esterni che si disinteressano della popolazione locale. Si dia voce ai costruttori, agli artigiani della pace! Ai piccoli, ai poveri, alla gente semplice, che vuole vivere, lavorare, pregare in pace. Basta violenze, estremismi, fazioni, intolleranze!», ha detto il Papa sottolineando come «negli scorsi decenni, l’Iraq ha patito i disastri delle guerre, il flagello del terrorismo e conflitti settari spesso basati su un fondamentalismo che non può accettare la pacifica coesistenza di vari gruppi etnici e religiosi, di idee e culture diverse. Tutto ciò ha portato morte, distruzione, macerie tuttora visibili, e non solo a livello materiale: i danni sono ancora più profondi se si pensa alle ferite dei cuori di tante persone e comunità, che avranno bisogno di anni per guarire».

Ma Papa Francesco si è rivolto, senza giri di parole, anche alla comunità internazionale affinché svolga un ruolo di pacificazione in Iraq e nel Medio Oriente ma «senza imporre interessi politici o ideologici». «Anche la comunità internazionale ha un ruolo decisivo da svolgere nella promozione della pace in questa terra e in tutto il Medio Oriente».

«Auspico che le nazioni non ritirino dal popolo iracheno la mano tesa dell’amicizia e dell’impegno costruttivo, ma continuino a operare in spirito di comune responsabilità con le autorità locali, senza imporre interessi politici o ideologici».

Poi la richiesta di «pieni diritti, libertà, responsabilità» e «partecipazione alla vita pubblica» per i cristiani e le altre minoranze religiose in Iraq perché questo potrà aiutare il Paese a crescere e prosperare. Tra le minoranze Francesco ha nel cuore quel piccolo popolo perseguitato da sempre: «Tra i tanti che hanno sofferto, non posso non ricordare gli yazidi, vittime innocenti di insensata e disumana barbarie, perseguitati e uccisi a motivo della loro appartenenza religiosa, e la cui stessa identità e sopravvivenza è stata messa a rischio».

