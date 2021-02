Settantacinque Paesi al mondo, che producono il 30% delle emissioni globali di gas serra, hanno preso impegni per ridurle in modo da portare nel 2030 ad un taglio complessivo di appena l’1% rispetto al 2010: per mantenere l’aumento delle temperature entro 1,5 gradi dai livelli pre-industriali (obiettivo ottimale dell’Accordo di Parigi sul clima) servirebbe un taglio del 45%. Lo rivela un rapporto preliminare dell’UNFCCC, l’agenzia dell’ONU per la lotta al cambiamento climatico.