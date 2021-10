La Cina lancia un duro monito agli Stati Uniti e Taiwan sulla partecipazione di Taipei all’ONU, in quanto l’isola è parte della Cina.

«Taiwan non ha alcun diritto di partecipare all’ONU», ha affermato il portavoce dell’Ufficio del governo di Pechino per gli Affari con Taipei, Ma Xiaoguang, in quanto le «Nazioni Unite sono una organizzazione governativa internazionale composta da stati sovrani».