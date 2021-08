Secondo quanto scritto su Twitter dal portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, l’ordine iniziale per i combattenti sarebbe stato quello di attendere: «L’Emirato islamico ordina a tutte le sue forze di attendere alle porte di Kabul, di non tentare di entrare in città». I fondamentalisti sostengono inoltre di non voler prendere la capitale «con la forza»: avrebbero infatti ordinato ai propri soldati, secondo Reuters (che cita un leader dei fondamentalisti a Doha), di evitare violenze a Kabul e consentire un passaggio sicuro a chiunque decida di andarsene.