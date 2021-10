Il primo ministro pachistano Imran Khan, durante un’intervista alla TV turca, aveva in precedenza affermato che il suo governo ha avviato colloqui di pace con alcuni gruppi di talebani pakistani. Poco dopo l’intervista di Imran Khan, una parte dei media pakistani ha riferito che i talebani hanno annunciato un cessate il fuoco di 20 giorni come primo passo per mostrare «serietà nei colloqui di pace per porre fine alla violenza».