È un bilancio pesante quello del ciclone Tauktae, abbattutosi con violenza inaudita tra ieri e oggi su Mumbai, nella velocissima risalita lungo le coste del Mar Arabico, che lo ha portato ad abbattersi questa mattina a terra più a nord, in Gujarat, nello stesso giorno in cui l’India superava i 25 milioni di contagi di Covid-19. I morti sono almeno una trentina, anche se il numero rischia di aumentare, varie decine i dispersi a terra, a cui vanno aggiunti gli ottanta tuttora dispersi da una chiatta petrolifera in mezzo al mare, ingenti i danni.

Partito nel week-end dalle Laccadive e dalle coste del Kerala, Tauktae si è andato trasformando, secondo il Dipartimento Meteorologico indiano, da «ciclone di media intensità» in «tempesta ciclonica molto pericolosa», di portata analoga a quella di un uragano di terzo grado nell’Atlantico o nel Pacifico. Secondo i primi bilanci, solo in Gujarat, dove all’alba di oggi l’occhio della tempesta si è abbattuto a terra, Tauktae ha distrutto 16’500 abitazioni e sradicato più di 40mila alberi. Ha lasciato quasi 200mila sfollati, almeno 6000 villaggi e 52 strutture sanitarie per malati di Covi-19 senza elettricità e bloccato 13 impianti di produzione di ossigeno.

A Mumbai le distruzioni sono state pesantissime: il BrihanMumbai Municipal Corporation, la società pubblica che amministra la capitale finanziaria del paese, parla di una devastazione mai vista negli ultimi 73 anni. Tauktae ha portato sulla città anche il record di precipitazioni del mese di maggio: le piogge di ieri hanno superato tutti i picchi di maggio dell’ultimo secolo. I venti su Mumbai correvano a 114 km l’ora nel quartiere di Colaba, e hanno raggiunto i 177 nella zona di Reay Road. Mirabolante l’operazione di salvataggio della Marina Militare che, con due navi e vari elicotteri ha tratto in salvo questa mattina 193 dei 273 operai imprigionati su una chiatta, in servizio a un pozzo petrolifero, 70 km al largo delle coste di Mumbai.

Tauktae è il terzo ciclone abbattutosi sulle coste occidentali dell’India in 3 anni: dopo Nisarga, l’anno scorso, e Vayu nel 2019.

Una vera maledizione, nell’India travolta dalla seconda ondata della pandemia, un paese che da un mese lotta contro il tempo per abbassare il numero dei contagi e dei morti, per frenare la diffusione del virus nelle aree rurali, per vaccinare il più alto numero di persone nel più breve tempo possibile.

